Il Papa fa il pienone, alberghi pieni: 30mila fedeli attesi a San Giovanni Rotondo

Piano di sicurezza, percorso e accoglienza dei fedeli - circa 30mila secondo le primissime stime - questi i temi affrontati nel corso del vertice in Prefettura in merito alla visita del Papa a San Giovanni Rotondo prevista per il 17 marzo. "Gli alberghi sono tutti pieni e ci sono ancora tante richieste" fa sapere il sindaco di San Giovanni Rotondo, che assicura prontezza d'intervento nella gestione di eventuali situazione di emergenza.

Il Santo Padre arriverà alle 9.30 in elicottero e farà visita alla Pediatria oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Alle 11 è prevista la Santa Messa nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina e, a seguire, l'incontro con la Fraternità dei Frati Minori Cappuccini. Almeno 500 i volontari della Protezione Civile che saranno impiegati quel giorno e un centinaio gli agenti della Polizia Municipale, oltre al personale sanitario e delle forze dell'ordine.