Deliceto alla scoperta della natura: una proposta inedita e originale tutta in tema green

Boom di iscrizioni per Il primo evento di “DELICETO ALLA SCOPERTA DELLA NATURA”, proposta inedita ed originale tutta in tema green. Per aprire gli eventi della prossima festa patronale del 22-23 settembre 2019, domenica 15 settembre si andrà alla scoperta del bosco VALLE IN VINCOLI (150 ha): il sentiero che porta all’area attrezzata (parco giochi, area fitness, panche e tavoli) presso la Fontana San Potito e il Casone comunale (entrambi da restaurare ma non per questo meno degni di essere visitati).

La proposta parte dal consigliere delegato all’ambiente Paola D’Agnello con il coinvolgimento di tutta l’Amministrazione Comunale, dei volontari del Servizio Civile “FAREMO LA DIFFERENZA” e del CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Foggia. Forniranno supporto logistico e collaborazione la ditta A.M.S.A. srl, appaltatrice del Servizio di Raccolta Differenziata, la coop. SER.AG., che ha in cura il bosco e l’associazione Carovana Folkart che si occuperà di animare il pomeriggio con giochi e danze popolari.

Il programma è adatto a piccoli e grandi, a chiunque sia amante della natura e delle passeggiate nei boschi. Ecco nei dettagli cosa prevede:

9,30 - Ritrovo presso la Chiesetta di San Gerardo sita in località Scarano e partenza con le auto;

10,00 – Arrivo all’imbocco del sentiero in località Masseria Castellina e parcheggio auto, passeggiata (400 mt) nel bosco con arrivo all’area attrezzata nei pressi della Fontana San Potito. Possibilità di proseguire ulteriormente per i sentieri oppure di fermarsi nell’area adibita.

Durante la giornata saranno date notizie storiche a cura dell’Avv. Mattia Iossa e botaniche a cura della dott.ssa Filomena Barra sul bosco VALLE IN VINCOLI.

Ai più piccoli sarà dedicata una parte ludico/didattica di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e più in generale sull’ambiente. Saranno loro forniti guanti e buste con cui potranno raccogliere gli eventuali rifiuti presenti lungo il sentiero e, con l’aiuto del personale della cooperativa, si pianterà un albero per sostituirne uno secco. Durante il percorso, per ridurre il numero di bottiglie di plastica, verrà trasportata l’acqua all’interno di una botte su un asinello il quale ci farà compagnia durante il percorso. Sarà offerto a tutti coloro che si sono registrati per partecipare all’intera giornata, un panino con la porchetta e una bruschetta preparati dal personale della coop. SER.AG. Saranno utilizzati solo piatti, bicchieri e posate biodegradabili. Sarà possibile integrare il pranzo con altri cibi, dolci e bevande portati da casa. I rifiuti saranno conferiti negli appositi bidoni predisposti dal personale della ditta A.M.S.A. che provvederà anche al successivo smaltimento.



ANIMAZIONE POMERIDIANA

I bambini, piccoli e grandi, potranno utilizzare il parco giochi e l’area fitness ivi presente. Nel pomeriggio l’ass. Carovana Folkart proporrà giochi e danze popolari adatti a tutte le età, altri antichi giochi saranno invece proposti da parte della cooperativa SER.AG. Si potranno anche fare dei giri a cavallo sotto la super visione dell’associazione “Centro Ippico Scarano di Deliceto’



Chiunque non abbia fatto in tempo a prenotarsi per l’intera giornata potrà comunque partecipare al programma del pomeriggio, dalle 14,30 circa.



Questo sarà solo il primo di una serie di edizioni “Deliceto alle scoperta della natura “.

Scopo degli eventi è quello di far conoscere il nostro ricchissimo patrimonio boschivo insegnando a tutti, bambini e non, ad amare il verde, rispettando l’ambiente!

Gallery