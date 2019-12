Il Manifesto di Slow Food compie 30 anni: festa grande a Tenuta Chianchito con le new entry della guida 'Osterie d'Italia'

Per celebrare il trentesimo anniversario del Manifesto di Slow Food, e in occasione del Terra Madre Day, si terrà martedì 10 dicembre, presso Tenuta Chianchito, una cena degustativa con le quattro new entry di Capitanata nella guida "Osterie d'Italia" di Slow Food.

Nello specifico, festeggeranno Tenuta Chianchito in agro di San Giovanni Rotondo, la Locanda del Maniscalco di Mattinata, Nonna Peppina di Apricena e Osteria dei Santi di San Severo. La cena a "otto mani" sarà accompagnata dagli Spumanti D'Araprì e dai vini Antica Enotria, presenti nella guida Slow Wine 2020.

Ecco il menù-degustazione

Gallery