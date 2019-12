Deca a Lucera: il cantautore pugliese live in piazza Duomo

Deca, il giovane cantautore pugliese, sarà in concerto in Piazza Duomo a Lucera, Sabato 21 Dicembre, alle ore 21:00.

Accompagnato da Edoardo Papagni (Synth, Tastiere e Chitarre) e Michele Santorsola (Batteria e Percussioni). Tra l’altro vi ricordiamo che il 15 Novembre è uscito il suo ultimo singolo “Peic”, prodotto da Frank Nemola, da anni musicista e trombettista di Vasco Rossi e che vanta collaborazioni con tanti artisti del panorama musicale.

Tutti noi, almeno una volta nella vita, siamo stati innamorati così tanto da farci esplodere il cuore, racconta Deca. “PEIC” infatti è l’acronimo di “Potrebbe esplodermi il cuore”, brano che tende a sottolineare quanto ancora l’amore possa essere impulso vitale.

Il cuore ci porta ad amori giusti o sbagliati; l’amore crea alibi nei confronti del nostro cuore, facendoci credere o vedere anche cose che non vorremmo. E così alla fine tutti gli amori, come scatole cinesi, rimangono lì, per sempre nel nostro cuore.

Il suo percorso musicale da anni già consolidato, continua a portare Deca a spingersi sempre in nuove collaborazioni a 360° a partire dal Pop Classico fino ad arrivare al Pop Dance, che lo scorso anno ha sperimentato con i Boostekids col brano “America” distribuito da Sony Music Italy.

Il cantautore dice, “anche la scuola di Amici è stata per me un’esperienza artistica a tutto tondo, perché la curiosità di viverla è stata davvero forte”, infatti la carica e l’adrenalina, nonostante l’eliminazione, hanno portato il cantautore alla scrittura di nuovi pezzi, tra i quali “Sento sento sento”, pezzo uscito quest’estate.