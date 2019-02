A Parcocittà il ‘Debutto’ di Daniele Severo

Come un giovane talento riesce ad emergere nel proprio campo e a realizzare i suoi sogni. Racconterà anche questo “Debutto”, la mostra fotografica di Daniele Severo, promossa dal Conservatorio di musica “Umberto Giordano” e Parcocittà, e in programma al Centro Polivalente di Parco San Felice dall’8 al 19 febbraio 2019. L’inaugurazione avverrà l’8 febbraio alle ore 19.30 e vedrà l’intervento dell’artista, la presenza del curatore Domenico Attademo, e l’esibizione del Quartetto Sax “Giordano”. Si tratta di 12 foto scattate a giovani musicisti del Conservatorio. "Giovani talenti in orchestra. Foto rubate tra paure e aspettative, tra rigore musicale e libertà di perdersi nella musica”, dice Severo.