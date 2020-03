Sabato 7 marzo alle ore 20 nella sede dell'Associazione "I Ricostruttori" in via Ascoli (p105) Km 2 Foggia si terrà un concerto letterario a ingresso gratuito dal titolo "De Estinte. Domne: una specie in via d’estinzione".

Per info 3294914948

www.iricostruttori.org



DeEstinte non vuole essere percorso di accusa o di denuncia nell’ambito di una seppur drammatica congiuntura di regressione, riguardo la condizione della donna nella contemporaneità, ma tributo ed inno alla sensibilità femminile come genere da tutelare e proteggere, un addentrarsi nel bosco misconosciuto e bandito di una detronizzata bellezza, laddove donne lasciarono e lasciano tracce potenti, la cui forza non soccombe alla labilità dell’orma.



Laura Vinciguerra, musicista e scrittrice, nasce come arpista, si avvicina poi alla poesia e alla narrativa e infine alla drammaturgia e alla autorialità di musiche e testi. Recentemente ha collaborato con Franco Battiato nella pubblicazione del suo ultimo album “Apriti Sesamo”.