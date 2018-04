Monti Dauni a Pasqua, che meraviglia! Uno spettacolo per 500mila persone

Una Puglia oltre ogni aspettativa, dove trovi tradizioni millenarie, cibo di qualità eccelsa, un’accoglienza calda, autentica, familiare, oltre a testimonianze d’arte e architettura di assoluto valore come la Cattedrale di Troia e i Grifoni di Ascoli Satriano: è unanime l’entusiasmo espresso da giornalisti, blogger e influencer giunti sui Monti Dauni per il press tour “Il Tesoro e i riti della Pasqua”.

Su twitter, l’account @Anna_Pernice, della giornalista-blogger e storyteller attiva anche su facebook e instagram, ha pubblicato decine di foto e video che hanno raccolto commenti entusiastici da tutto il mondo. Stesso lusinghiero riscontro anche per le immagini e il racconto della giornalista e blogger Roberta Isceri, sia sulla sua pagina facebook che sull’account @italiaterapia. Bellissime le immagini realizzate da Mytripmaps. Su www.antonellacecconi.it, della giornalista freelance Antonella Cecconi, presto il racconto del press tour prenderà forma attingendo suggestioni e contenuti da appunti, fotografie, video, istantanee di un viaggio coinvolgente per sapori, profumi, atmosfere e qualità dei paesaggi esplorati. Un’anteprima di quel racconto è già visibile sulla pagina facebook “Nomade culturale”. Splendidi gli scatti che Marco De Felicis ha già offerto a quanti ne seguono il lavoro su facebook. Bello il reportage di PuntoeviaggioBlog.

UNA DIRETTA PER OLTRE 500MILA PERSONE. La pagina Daunia Press Tour, che ha seguito tutte le tappe, con video e foto in una settimana ha raggiunto 43.288 utenti di facebook. In circa 30mila hanno visualizzato i tweet dello stesso account. Numeri di assoluto rilievo, ai quali si aggiungono quelli registrati dagli account facebook, twitter e instagram di influencer, giornalisti e blogger partecipanti al tour portano a oltre 500mila le persone che hanno visto, commentato e condiviso le immagini scattate e i video realizzati a Troia, Candela, Ascoli Satriano e Biccari.

NON SOLO NUMERI. Sulle piattaforme social, migliaia di persone hanno ammirato “una Puglia straordinaria”, inedita, che va ben oltre la meravigliosa immagine restituita dalle sue coste e dal mare, mettendo in evidenza colline, boschi, alture verdi e rotonde, laghi, una varietà e ricchezza di paesaggi architettonici, naturalistici e culturali da fare invidia alle destinazioni turistiche più affermate. E’ “una Puglia autentica, verace, sorprendente”, come quella ammirata nelle immagini potenti e suggestive della Cattedrale di Troia, della partecipazione popolare ai riti della Pasqua, nello splendore dei Grifoni di Ascoli Satriano e dei Lago Pescara a Biccari. “E’ una Puglia che stupisce e conquista” ha scritto un utente condividendo un tweet del press tour.