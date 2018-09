Riecco 'Daunia Comics & Games', la fiera foggiana dedicata al mondo del fumetto, dei cartoons e dei games

La sceneggiatrice di Dylan Dog Paola Barbato; il disegnatore di supereroi per Marvel e DC Comics Fabrizio Fiorentino; i fumettisti Mario Rossi, Alessandro Nespolino e Walter Trono della casa editrice Bonelli; il disegnatore di Lupin III in Giappone Andrea Dentuto. Saranno soltanto alcuni degli ospiti della quarta edizione di Daunia Comics & Games, la fiera foggiana dedicata al mondo del fumetto, dei cartoons e dei games, la cui locandina porta la firma di Tina Valentino, matita di fumetti fantasy americani.

L’evento, organizzato dall’Associazione Cosplay Foggia, si svolgerà dal 21 al 23 settembre presso il quartiere fieristico di Foggia. Nomi e dettagli dell’edizione 2018 sono stati forniti questa mattina a Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Foggia Franco Landella, l’assessore alla cultura Anna Paola Giuliani, gli organizzatori Flavio e Giorgio Di Corcia, Paolo Pugliese e Alex Sciolan, direttori artistici della manifestazione rispettivamente per le aree fumetto e youtuber.

“Il programma della quarta edizione - hanno spiegano gli organizzatori di Daunia Comics & Games Flavio e Giorgio Di Corcia – prevede anche tornei nell’area dedicata ai videogames, workshop e seminari gratuiti di grafica e incontri con autori nell’area fumetto. Il tutto condito da una valanga di cosplayer, protagonisti di un vero e proprio contest capeggiato da Giorgia Cosplay, cosplayer italiana di fama internazionale. L’edizione 2018 ospiterà anche uno stand con i costumi originali dal film Star Wars ed un altro interamente dedicato al mondo di Harry Potter”.

Proprio con la bacchetta di Harry Potter, sperando potesse esaudire sogni per la città, ha giocato in conferenza stampa il sindaco Franco Landella che ha invitato l’intera cittadinanza a partecipare all’evento. “Vorrei che tante famiglie - ha dichiarato - si immergessero in un clima di sogno, spensieratezza e di cultura. E il Daunia Comics & Games è l’occasione giusta per farlo”. Il programma della tre giorni prevede anche la presenza di famosi doppiatori come Pietro Ubaldi, voce di Doraemon, Patrick Stella e Capitan Barbossa e Maurizio Merluzzo, voce ufficiale del canale Disney XD oltre che noto per le sue numerose attività su YouTube, dove è seguito da oltre 150 mila followers.

Al Daunia Comics & Games parteciperà anche Mauro Serio, storico conduttore delle trasmissioni “Solletico”, “Zecchino d'oro”, “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?” e tante star di YouTube come Brazo Crew, i Fancazzistri ANOnimi, KuroLily e gli Arcade Boyz. Non mancheranno esibizioni dal vivo come quella del gruppo Le Stelle di Hokuto e di Paolo Tuci, live performer e nuovo pupillo dell’intramontabile Cristina d’Avena (superospite della scorsa edizione), con la quale spesso si esibisce. Sul palco del Daunia Comics & Games torna anche quest’anno Lucia La Rezza, che con il suo violino proporrà un’originale interpretazione di sigle di cartoni animati giapponesi, soundtrack di videogames, film e telefilm.

Il Daunia Comics & Games anche quest’anno gode del supporto dell’Accademia di Belle Arti di Foggia e della Scuola Internazionale di Comics di Pescara diretta da Raffaella Massacesi, scelta anche per l’edizione 2018 come direttrice artistica dell’area workshop.

La Fiera sarà visitabile venerdì 21 settembre dalle 12.00 alle 22.00, sabato 22 settembre dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 23 dalle 9.30 alle 20.00. Il costo del biglietto (già acquistabile sul circuito Viva Ticket) è di 3 euro per la giornata di venerdì, 7 euro per la giornata di sabato e 8 euro per quella di domenica. L’abbonamento per entrambe le giornate ha un costo di 15 euro. I bambini fino ad 8 anni pagheranno un biglietto ridotto di 5 euro, mentre per i cosplayer il biglietto avrà un costo di 6 euro.