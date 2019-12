Dante Pop Canzoni e cantautori: il libro di Trifone Gargano presentato a Manfredonia

Il libro del Prof. Trifone Gargano, intitolato “Dante Pop Canzoni e cantautori”, sarà presentato Domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 18,30 in Via San Francesco N°66, a Manfredonia (FG), presso la sede dell’Associazione Sociale e Culturale “La Traccia Nascosta A.P.S.”. Il libro propone la lettura del nostro classico per eccellenza, La Divina Commedia, attraverso percorsi organizzati per temi, personaggi e luoghi.



La Divina Commedia è la storia di un viaggio fantastico fatto da Dante Alighieri e leggendo questo libro il lettore potrà rivivere situazioni ed emozioni, incontrare personaggi e vedere luoghi eccezionali, con i suoi stessi occhi, rifacendo con la fantasia il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso. L’insolita sezione “Dante Pop” suggerisce fumetti, canzoni o romanzi che hanno riscritto alcune parti di quel viaggio utilizzando altri linguaggi rispetto alla sola parola.