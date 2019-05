“Dante, Michelangelo, Bach. Il viaggio della coscienza dell'uomo verso Dio“, incontro culturale a Foggia

Si terrà, a Foggia, Mercoledì 22 Maggio 2019, alle ore 18.00, presso la “Sala Fedora” del Teatro comunale “U. Giordano”, un simposio culturale, avente come topos, il pensiero sostanziale di Dante, Michelangelo e Bach, ed il loro rispettivo insegnamento, per poter noi intraprendere un autentico itinerarium mentis in Deum.

Questo momento culturale è stato “partorito” dalla immanente necessità di dover esprimere e condividere un voluto e coscienzioso distacco dalla materialità, dalla caducità del Mondo fenomenico, seguendo un indirizzo di pensiero, operazionalizzato nel corso dei secoli, già ben noto ai pensatori stilnovisti, il cosiddetto Contemptus Mundi.

E’ una tematica che, attualmente, non gode di una legittimazione storica e strutturale, ma che chiede, tuttavia, di essere studiata, affrontata ed elaborata, per poter riscoprirequelnoumeno, spesso celato e latente, insito in ogni individuo.

Ed in questo avanzare metatemporale ed intrapersonale, vi è la necessità di riconoscere ed accoglieredelle guide, di guardare a dei modelli, che, grazie al proprio carisma, al proprio entusiasmo ed alla propria autorevolezza, hanno vissuto in pienezza e con onestà intellettuale e deontologica il mistero della vita e della esistenza.

Modererà la conferenza l’Avv. Raffaele Di Mauro, fondatore e presidente onorario del Centro Culturale Visioni.Porterà il proprio saluto istituzionale il Dott. Franco Landella, sindaco del Comune di Foggia.Introdurrà, motivando la scelta della tematica, il M° Andrea di Napoli.Interverranno, in qualità di relatori, la Prof.ssa Teresa D’Errico, docente di lettere, il Dott. RoccoMarino, archeologo e critico d’arte ed il M° Andrea di Napoli, presidente del Centro Culturale Visioni.Saranno in mostra le opere dell’artista Michelangelo Pietradura.

A conclusione dell’evento, sarà eseguita al pianoforte, dal M° Andrea di Napoli, la trascrizione di Alexander Siloti, per pianoforte solo, del secondo movimento “Aria” della Suite n. 3 in re maggiore BWV 1068, di J.S. Bach, conosciuto come “Aria sulla quarta corda”.

Questo evento è ideato dal Centro Culturale Visioni e patrocinato dal Comune di Foggia e dall’Assessorato alla Cultura. Un ringraziamento alla Dott.ssa Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia, per la gentile concessione della Sala.