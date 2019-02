A grande richiesta ad Apricena torna Danilo Seclì

Sabato 16 febbraio Torna, a grande richiesta, all'Artis di Apricena Danilo Seclì!. Ormai da tempo uno dei punti di riferimento musicali della scena dance salentina. Resident della spiaggia più in voga, ovvero il Samsara Beach di Gallipoli.



HBD MAurizio

In occasione del compleanno del nostro direttore artistico festeggeremo in compagnia di Andrea Luceri, tentatore di Temptation Island 2017, un bellissimo ragazzo che grazie alla sua avvenenza, nel 2015, ha vinto il titolo di Mister Italia.



ℹ Info & prenotazioni:

📲 3496015818

📲 3475499446

📍 S.S.89 km 10,247 - 71011 Apricena (FG)