De Martino commuove i fan: sul palco canta per Antonio, affetto dalla progeria e tre malattie rare: "Sei tu il vero eroe"

Davanti ai suoi numerosissimi fan, ieri sera dal palco della 'Festa Popolare' di San Marco in Lamis, Daniele De Martino ha dedicato un momento del suo concerto ad Antonio, il 13enne del posto affetto da tre malattie rare e dalla progeria, la sindrome dell'invecchiamento precoce.

Il cantante neomelodico palermitano, alla ribalta nazionale ormai da più di un anno grazie al successo di 'Bella Bionda', ha commosso la villa stracolma di spettatori della città dei due conventi per le parole spese per Antonio: "I veri eroi della vita sono i ragazzi che hanno il coraggio di affrontarla con il sorriso come il tuo. Sono felice di avere un fan come te, sei un ragazzino stupendo. Che Dio ti aiuti sempre, grande eroe"