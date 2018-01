Daniela Marcone ricorda le vittime di mafia alla ‘Da Feltre-Zingarelli’

Una lezione tutta speciale per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “da Feltre-Zingarelli” di Foggia, che lunedì 15 gennaio in Auditorium dalle 10.30 alle 12.00 incontreranno Daniela Marcone per ricordare le vittime innocenti di mafia. “Non a caso”, un libro nato “dall'esigenza morale di cominciare a costruire ed avere memoria comune delle vittime pugliesi di mafia. Alcune uccise nella loro stessa città, altre in città dove lavoravano a fianco di nomi noti delle lotte alle mafie”.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto didattico "Incontro con l'autore" voluto fortemente dal dirigente scolastico prof.ssa Mirella Coli, per condurre gli studenti alla scoperta della lettura come piacere, avvicinarli al mondo dell'editoria e conoscere le motivazioni che inducono un autore a scrivere per altri. Il progetto è organizzato dalla prof.ssa Lucia Palmieri, docente di Italiano e Storia.

Non a caso di Daniela Marcone

“Non a caso" è il titolo del volume edito da 'La Meridiana' e curato da Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera che raccoglie storie legate alle vittime pugliesi della mafia, storie di uomini e donne, ragazzi che sono morti per un ideale di giustizia.

La presentazione del volume, ha come obiettivo quello di creare un momento di riflessione per i giovani studenti, che alla violenza e alla indifferenza devono contrapporre l’impegno e la denuncia. Una memoria condivisa rappresenta una condizione essenziale per fronteggiare le mafie. È importante parlare di criminalità organizzata e di legalità a scuola, poiché la mafia ha paura della cultura, della formazione. La mafia ci vuole docili e indifferenti. Ed è contro questa indifferenza e docilità che bisogna combattere nel nostro piccolo.

All’incontro è prevista anche la partecipazione di Annalisa Graziano, responsabile della Comunicazione e referente del Tavolo carcere e volontariato del CSV Foggia.

Con Daniela Marcone, il dirigente scolastico prof.ssa Mirella Coli e la prof.ssa Lucia Palmieri nel ruolo di moderatrice.