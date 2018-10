La tradizione musicale pugliese approda in Francia grazie a Daniela Giordano

Domenica scorsa la pianista foggiana Daniela Giordano si è esibita nella capitale francese con il programma Giordano 2.0 - Un voyage à travers les formes musicales. Brani classici in un itinerario di ascolto 2.0: un vero e proprio tour attraverso le varie architetture musicali, coinvolgendo il pubblico con temi di una straordinaria semplicità e bellezza.

Protagonista d'eccezione Foggia e il compositore Umberto Giordano, con i suoi brani per pianoforte solo interpretati da Daniela Giordano. Il viaggio spazia attraverso le forme della tradizione, come il valzer e il minuetto, rivisitati in chiave moderna con un linguaggio ed una scrittura caratteristica del compositore verista pugliese, fino ad arrivare a temi funzionali destinati ai nuovi canali di comunicazione come il cinema e la radio.



Dopo il riconoscimento in ambito nazionale con la presentazione a Cremona Mondo Musica, Daniela Giordano esporta il progetto Giordano 2.0 nei luoghi più prestigiosi della musica a livello internazionale. Così Giordano risuona a Parigi, nella Francia di Chénier, accolto con grande curiosità ed entusiasmo da un pubblico numerosissimo.



Foggia e Giordano tra i progetti artistici targati Puglia Sounds Export, andando oltre i confini pugliesi e diventando un brand sempre più di valore che coniuga musica e territorio.