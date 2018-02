L’amore tra racconto e fumetto: Daniel Pennac in scena a Foggia, Manfredonia e Cerignola

Daniel Pennac (Foto © A. Carrara _ Il Funaro) arriva in Puglia con lo spettacolo teatrale Un Amore esemplare, gioco teatrale fra racconto e fumetto con la regia di Clara Bauer che in provincia di Foggia andrà in scena in scena martedì 13 e mercoledì 14 febbraio al Teatro Giordano di Foggia, il 19 febbraio al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, e il 21 febbraio al Teatro Mercadante di Cerignola (informazioni www.teatropubblicopugliese.it).

Dieci repliche nei teatri pugliesi – promosse dalle singole amministrazioni comunali in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – per lo spettacolo tratto dal fumetto pubblicato da Dargaud “Un Amour Exemplaire” di Daniel Pennac e Florence Cestac che vede il famoso scrittore francese in scena con Massimiliano Barbini, Ludovica Tinghi e lo stesso Florence Cestac. Da bambino Pennac trascorreva le sue vacanze in un paesino dell’entroterra della provincia di Nizza, la Colle-sur-Loup. Sole, alberi di fichi ed un grande pergolato sotto il quale si giocava a bocce. Ed è li che Daniel Pennac e suo fratello Bernard conobbero Jean e Germaine: lui, grande airone calvo; lei, magra, rosea e sorridente. Sempre di buon umore, contagiosi con la loro gioia di vivere. Niente figli, niente lavoro, Jean e Germaine vivevano un amore senza intermediari, un amore sedentario, un amore esemplare!

Un amore esemplare arriva a teatro direttamente dalle pagine di questa magnifica bande dessinée che uscirà in Italia nel 2018 per Feltrinelli. Le parole di Daniel Pennac e la matita di Florence Cestac danno vita a un fumetto che diventa in Francia un successo immediato. Clara Bauer, già regista di Journal d’un corps di e con Pennac, decide di mettere in scena proprio Florence Cestac e Daniel Pennac per una nuova pièce che, con la complicità in scena di Ludovica Tinghi e Massimiliano Barbini, le musiche di Alice Pennacchioni e le luci di Ximo Solano, ci mostra dal vivo l’origine di questa idea servendosi del mezzo teatrale per raccontare a un nuovo pubblico la meravigliosa storia di Un amore esemplare.

Un Amore esemplare Gioco teatrale fra racconto e fumetto

tratto dal fumetto pubblicato da Dargaud “Un Amour Exemplaire” di Daniel Pennac e Florence Cestac Adattamento teatrale di Clara Bauer e Daniel Pennac regia di Clara Bauer Produzione: Compagnie MIA/Parigi e Il Funaro/Pistoia Coproduzione: Laila/Napoli – COMICON/Napoli