Dal 10 settembre al via la nuova stagione dell’A.S.D. Amici della Danza Lucera

Avete preparato le scarpette e riscaldato i motori?. Ancora no? Cosa aspettate? Le vacanze sono finite, è ora di assaporare la danza in una nuova forma. A partire dal 10 Settembre, l’A.S.D. Amici della Danza Lucera Vi dà il benvenuto nella rinnovata struttura con sede legale in Via A. Canova Palazzetto dello Sport Lucera- Lato Tribuna Laterale Zona 167. Anche quest’anno la nostra Associazione non farà mancare la sua ventennale professionalità e rinomata presenza con diverse novità per grandi e piccoli, suggestive occasioni utili a vivere adeguatamente questo anno sportivo, prospero di nuove esperienze. Vi invitiamo caldamente a seguire i nostri social, per importanti novità, promozioni, e tanto divertimento. Fiduciosi della vostra presenza, Vi auguriamo una serena pratica del ballo con la promessa di nuove crescita e venerati orizzonti.

Con affetto i Maestri

Matteo Foschino

Stefania Ventrella

A.S.D. Amici della Danza-Lucera



Contatti

Sede Legale: Via Antonio Canova, Palazzetto dello Sport Zona 167 Lucera-Fg. Tribuna Laterale.

Whatsapp: Matteo: 3293565576 Stefania: 3804777395

Facebook: Amici della Danza Lucera Asd (pagina ufficiale) Amici della Danza(Profilo)

Mail: amicidelladanzalucera@gmail.com

