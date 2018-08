Da New York a Volturino per il festival dei Monti Dauni: Beppe Delre e Mara De Mutiis in concerto

Secondo spettacolo a Volturino per la XVI edizione del Festival dei Monti Dauni, mercoledì 8 Agosto, presso il Largo della Chiesa, con “Roma - New York a/r”. Un viaggio musicale tra l'Italia e gli Stati Uniti con un repertorio misto di evergreen della musica pop americana, come Natural Woman di Aretha Franklin o Hallelujah di Leonard Cohen e brani italiani, come Estate, E se domani, Io che amo solo te. Protagonisti i pugliesi Beppe Delre, crooner assai apprezzato e Mara De Mutiis, voce calda e tecnica infallibile, che delizieranno il pubblico anche con dei duetti come il classico The Lady is a Tramp, originariamente interpretato da Tony Bennett. Sul palco con loro la Daunia Small Band: Marco Contardi al pianoforte, Francesco Magistro alla chitarra, Luciano Pannese al basso e Giuseppe Sereno alla batteria. Lo spettacolo ripercorrerà la storia della canzone italiana d’autore dagli interpreti degli anni Sessanta fino ai giorni nostri, proponendo anche l’ascolto degli standard americani più conosciuti ed amati, rivisitati attraverso diversi generi musicali, dal jazz al pop, dalla bossa al rock, per un ascolto in cui note e parole agiscono in simbiosi. Cantante, compositore e didatta, Delre si è diplomato in Canto, Musica Vocale da Camera ed in Musica Jazz presso il Conservatorio di Musica "N. Rota" di Monopoli e in Musica Jazz presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Presso lo stesso Conservatorio ha svolto attività didattica come docente di Canto pop all’interno del dipartimento di Musica Jazz e volge un‘intensa attività concertistica in Italia e all'estero (Ungheria, Belgio, Olanda, Stati Uniti, etc.), riscuotendo larghi consensi di critica e di pubblico. “Volturino per me è un luogo del cuore. – spiega la nota cantante e docente Mara De Mutiis, alle prese con nuovi progetti discografici – Con questo posto ho un legame speciale perché la mia famiglia è originaria di qui e ho molti ricordi legati a mio padre”. L'evento è promosso da Regione Puglia – Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, attraverso la Rete DAMA, in collaborazione con il Comune di Volturino. Ingresso libero, inizio ore 21.