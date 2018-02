Il folk dei Da Black Jezus all’Alibi di Foggia

Venerdì 23 febbraio il duo black folk Da Black Jezus si esibirà in concerto all’Alibi di Foggia, Viale Cristoforo Colombo 180, dalle ore 21:30 – ingresso € 5,00 - e presenterà al pubblico “They can’t cage the light”, album uscito il 13 novembre su etichetta Weapons of love e distribuzione Family Affair. Qui le prossime date del tour del duo formato da Luca Impellizzeri (testi, voce e chitarre) e Ivano Amata (chitarre, synth, xilofono e drum machine).

Il primo singolo estratto dall’album, “Dry”, è stato anticipato dal videoclip diretto da Alessandro Castagna, prodotto da Lucilla Caniglia e con la partecipazione di Mouhamadou Mkabir Awe: https://youtu.be/2csxYhv8mZQ

L’album, composto da nove tracce in cui il duo nato nel dicembre 2012 a Troina (Enna) riversa suoni di campionatore, di blues e folk redatti con una punteggiatura elettronica in minuscolo che amplifica la voce, particolarissima e intensa, è stato accolto in modo molto positivo dalla stampa specializzata, ecco alcuni estratti:

"Esperimento coraggioso, ancora di più visto il luogo di nascita". (Corriere della Sera)

“Il primo album asciutto e compatto che non fa che confermare l’ottima impressione dell’esordio. (Il Manifesto)

"They Can't Cage the Light (...) ha una forza interiore mostruosa e rivela una band di enorme spessore." (Blow Up Magazine)

"Le pendici dell'Etna non sono mai state così vicine alle rive del Mississippi" (Il Mucchio Selvaggio)

"Perché è questa (...) l'intenzione di Luca Impellizzeri e Ivano Amata: non mettere barriere all'ispirazione e non lasciare che le loro canzoni vengano rinchiuse dentro le sbarre di semplicistiche catalogazioni." (Rockit)

"è fuori dalle mode ma anche così alla portata di un pubblico ampio (...) Questo è un album che deve andare oltre i soliti circuiti indipendenti, perché se lo può permettere." (Distopic)

"un disco che si candida ad essere uno dei migliori nella scena musicale indipendente italiana attuale." (The Italian Soul)

"I da Black Jezus compiono una specie di miracolo attraverso nove canzoni che profumano di internazionalità e bellezza, (...) qualcosa di difficilmente replicabile". (Indiepercui)

"Il progetto da Black Jezus è potente, ricco di personalità, (...) è la luce che dopo il buio sai che deve arrivare". (Relics Controsuoni)