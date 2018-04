'Cupfairy eventlab': un laboratorio tutto rosa a Foggia

E' l'ora del The...piccole e grandi amiche si concedono un momento tutto rosa tra prelibate torte e dolcetti. Tra una chiacchiera e l'altra si scorgono in un angolo le piccole amiche che partecipano ad uno speciale laboratorio. sarà per una festa delle fate? Sara la nostra maestra di danza ad insegnare loro alcuni passi sulle note del 'Chiaro di Luna' di Debussy?

E le grandi amiche? Sarà divertentissimo attendere il piccolo saggio delle fate tra un the, un caffè ed una squisita torta!!!

Se ne vedranno delle belle! E soprattutto....tra risate, ritmi e battiti di mani....se ne sentiranno ancor di più!



Partecipa anche tu al cupfairy 2018.



L'ingresso è riservato a 15 partecipanti (intese come mamma e figlia)

Ingresso mamma e figlia 15 euro.

Eventlab con prenotazione e saldo anticipato obbligatorio.

per info 329/8089636