'Pinuccio Tatarella: passione e intelligenza al servizio dell’Italia', un libro per raccontarlo nel ventennale della morte

In occasione del ventennale di Tatarella, dopo il convegno a Roma e la presentazione a Bari del libro “Pinuccio Tatarella: passione e intelligenza al servizio dell’Italia” (ed. Regnani-Giubilei) continuano per l’Italia i momenti in ricordo del Padre nobile della destra democratica italiana che portò il Msi dalla protesta al governo, diventando il primo uomo di destra ad assumere un incarico di governo nell'Italia repubblicana. Fitto il calendario di presentazioni. Domani, 21 marzo, sarà la volta di Foggia, alle 18.00, presso la sala Fedora del Teatro Giordano. Previsto l’intervento, tra gli altri, dell’on.Paolo Agostinacchio.

Il libro raccoglie contributi e testimonianze non solo di chi è stato protagonista della Seconda Repubblica, ma anche di alcuni protagonisti dell'attuale fase politica: Galeazzo Bignami, Italo Bocchino, Pietrangelo Buttafuoco, Alessandro Campi, Domenico Crocco, Massimo D’Alema, Marcello De Angelis, Michele Emiliano, Vittorio Feltri, Stefano Folli, Maurizio Gasparri, Francesco Giubilei, Ignazio La Russa, Gianni Letta, Gennaro Malgieri, Roberto Maroni, Giorgia Meloni, Salvatore Merlo, Paolo Messa, Nello Musumeci, Corrado Ocone, Giuseppe Parlato, Antonio Polito, Gaetano Quagliariello, Gianpaolo Rossi, Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano, Vittorio Sgarbi, Antonio Tajani, Fabrizio Tatarella, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, Giuseppe Valentino, Marcello Veneziani, Francesco Verderami, Luciano Violante. Politici, giornalisti, uomini delle Istituzioni ricordano come Tatarella sia stato un esempio per molti, anche per le future generazioni a cui questo libro è rivolto.

