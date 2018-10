Al via i lavori della cittadella culturale di San Severo (dopo anni di chiusura del cantiere)

Sono cominciati regolarmente questa mattina i lavori di completamento dell’edificio in Largo Sanità in prossimità della biblioteca comunale Alessandro Minuziano che consentirà di ampliare l’offerta culturale cittadina.

Sul cantiere si sono recati il sindaco avv. Francesco Miglio, l’assessore ai Lavori Pubblici, l'ing. Luigi Montorio, il dirigente di Area l'ing. Benedetto Di Lullo, il responsabile unico del procedimento, l’arch. Antonio D’Alessandro, i quali hanno incontrato il Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I” con il direttore tecnico ing. H.c. Giovanni Florio, il progettista e direttore dei Lavori arch. Ciro Matarante.

I lavori sono stati finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di € 379.691,75, comprensivo degli oneri di sicurezza. “Non volevamo mancare ad un momento sicuramente simbolico – dichiara il sindaco Miglio – ma davvero importante per la nostra comunità, dopo anni di chiusura del cantiere. Al termine dei lavori la cittadella culturale di Largo Sanità sarà pronta per una nuova offerta all’ampia platea che frequenta uno dei salotti per eccellenza della nostra San Severo”.