Lo scrittore foggiano Rosario Vitale presenta 'Bendetta degli Esposti e altre storie di donne fantastiche'

“Un omaggio a Massimo Bontempelli e Tommaso Landolfi, i miei scrittori preferiti in assoluto, omaggio non so quanto degno, perché la mia ammirazione nei loro confronti è sterminata”.

Si inserisce nel solco della tradizione letteraria fantastica il libro di Rosario Vitale, autore di 'Benedetta Degli Esposti e altre storie di donne fantastiche' (bookabook, 2018): dopo l’anteprima a Milano dello scorso febbraio, dove è stato presentato dall’autore e super esperto di letteratura noir Luca Crovi (lo scorso autunno anche lui in libreria), lo scrittore dauno incontra per la prima volta il pubblico della sua città in occasione di questa sua terza pubblicazione.



Sabato 16 marzo, infatti, alle ore 19, Rosario Vitale presenta il suo libro nello spazio live della libreria Ubik. A conversare con l’autore, la docente Emilia Formica.



Tre racconti fantastici e un dramma: quattro donne, quattro storie d’amore e di morte. Benedetta Degli Esposti, rimasta bloccata su un’isola dopo un nubifragio e costretta a vivere con degli strani esseri; Beatrice Di Spirito, ricoverata in ospedale per una malattia degenerativa, che grazie all’aiuto di un brav’uomo riesce ad aggirare il suo destino; Bianca Degl’Innocenti, morta “ragazza” nel lontano 1859 ed Elvira d’Albavana, che vive una tragedia d’altri tempi.

Un viaggio tra mostri a sei dita, medaglioni maledetti, demoni, fantasmi e sanguinari nemici invincibili, dove l’amore trionfa sempre su tutto ma, a volte, non sulla vita.

