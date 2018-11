VIDEO | A Foggia in bici tra emozioni e imprevisti, con le sue 'Cicloavventure': "Questa città è la mia casa artistica"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Maraja (all’anagrafe Nicola Maccacaro) è infatti impegnato, in queste settimane, in un tour su due ruote - questa volta tutto pugliese - per la promozione del suo libro Le Cicloavventure. Digressioni e disavventure di un cantautore in bicicletta (Teka Edizioni) che racconta il suo viaggio su due ruote da Roma verso Lecco, ovvero dalla sua città adottiva a quella che gli ha dato i natali. Un viaggio segnato da incontri, prove da superare e tanta, tanta musica. Mille sessantatré km percorsi interamente in bicicletta, affidandosi ben poco al previsto e molto all’imprevisto. Pedalata dopo pedalata, Maraja presenterà il suo libro questa sera, presso lo studio di registrazione dell'etichetta musicale foggiana 'Noteum’ (via Troia, ore 20.30), e il 23 novembre al Piccolo Teatro (ore 21.00). Poi, salutato il tacco d’Italia, si andrà in volata a Roma il 29 novembre (L’altracittà ore 18.30) e Rieti il 30 (Libreria Moderna ore 18.30).

IL VOLUME. Un diario dal sapore un po’ beat, che alterna pagine scritte a un anno di distanza come se ci fosse un “prima” e un “dopo”, e che descrive incontri, avventure, disavventure e riflessioni di un cantautore alle prese con nuove emozioni e molte domande. Fino a dove bisogna spingersi per inseguire i propri sogni? E se si lasciano andare, sarà stato perché non era la strada giusta o perché non si è avuto il coraggio di portarli fino in fondo? Nico ha sempre seguito le sue passioni, prima fra tutte la musica. Ed è proprio la musica il filo conduttore del suo viaggio che, come la playlist di una rockstar, invita il lettore a vivere ogni momento con il giusto stato d’animo, condividendo la gioia dell’ospitalità di uno sconosciuto o la fatica di una salita sotto la pioggia sferzante. Ed è proprio l’incontro la forza motrice di questo viaggio, inteso come desiderio di affidarsi agli altri e a ciò che un essere umano può dare per il solo intento di avere fatto qualcosa di buono.