La voce celestiale di Dajana echeggerà a San Giovanni Rotondo

Sarà la voce celestiale di Dajana la voce solista della Santa Messa che sarà celebrata a San Giovanni Rotondo domenica 20 maggio alle ore 10, presieduta da S.Em. Card. Beniamino Stella, e trasmessa in diretta televisiva sia su TeleNorba che su Tele Radio Padre Pio.

Dajana, cantautrice tarantina che ha donato la sua incredibile voce e il suo talento straordinario per un progetto che unisce vita e spiritualità pubblicando l'album Madre dell'Amore, ha già avuto il privilegio di proporre i propri brani nella Chiesa di San Pio durante i cenacoli di preghiera promossi dalla comunità itinerante di preghiera Maria, Madre della Misericordia che col patrocinio di diverse diocesi fanno tappa in diversi santuari, e torna a San Giovanni Rotondo mossa dall’esigenza di farsi strumento per l’incontro con il Signore.

Il legame di Dajana col Santo della Misericordia è molto forte come sottolinea il brano dedicato a San Pio contenuto nell'album Madre dell’Amore pubblicato il 9 marzo che in pochi giorni ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di Amazon e iTunes nell'ambito della musica religiosa e che contiene diversi inediti scritti anche dalla stessa Dajana che rappresentano tappe di un cammino che l’artista ha intrapreso dopo l’incontro con il ritrattista ufficiale di San Giovanni Paolo II, il Maestro Giuseppe Afrune.

Cammino di fede che l’ha portata a raggiungere la completa consapevolezza del talento che ha ricevuto, quale dono grande di Dio, e ad iniziare un percorso artistico di musica sacra e liturgica, donando al Signore, fonte di ogni bellezza, la sua arte. Ed è di qualche giorno la pubblicazione del video del brano Madre dell’Amore – girato anche nello splendido convento di San Francesco di Sava (Ta), con la regia di Alessandro Porzio - visibile su youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=A601LMZ7GWk. Madre dell’Amore, brano scritto da Roberto Bonaventura (già autore tra gli altri per Luciano Pavarotti), ha una linea melodica dal ritmo intenso decorata da un testo raffinato che mette in risalto la dolcezza e nello stesso tempo la sovranità di Maria, capace di parlare all’intimo dei cuori dei suoi figli. «La vita va, si spegnerà / un po’ ogni giorno / poi, passerà / ma il senso c’è, / lo scopro in Te / che mi conduci dal figlio Tuo / Un altro giorno sorgerà / mentre il dolore mio si placa / perché Dio ti ha esaudita già - canta Dajana in Madre dell’Amore e racconta – Madre dell’Amore non solo fa bene all’anima, ma aiuta le persone a ritrovare la via, scioglie dei nodi e permette di far pace con se stessi e con il Signore; questo l’ho visto negli occhi della gente che l’ha ascoltata. Madre dell’Amore fa questo effetto, commuove, ed è quindi una preghiera, una preghiera in musica». Questa la tracklist di Madre dell’Amore: Ave Maria, Signore sono qui, Madre dell’Amore, Amore sia, Madre è, San Pio, Signore pietà, Piccola Maria.