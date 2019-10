Musica, sapori e colori dal mondo: torna a Foggia la 'Festa dei Popoli', la città festeggia i suoi 'figli stranieri'

Musica, danza, cucina, sport, cinema: sono solo alcuni degli ingredienti che hanno arricchito la tavola della Festa dei popoli. Un appuntamento che è tornato a Foggia dopo quattro anni e che domenica 13 ottobre, per l’intera giornata, ha animato corso Vittorio Emanuele.

Il mese missionario. La festa ha vissuto un momento preliminare già sabato 12 ottobre: in occasione del Mese Missionario, in Piazza De Sanctis (la piazza antistante la cattedrale di Foggia), dove, nel primo pomeriggio, nel Missionario e Migrantes Foggia-Bovino, è stato organizzato un ‘Aperitivo con il missionario’, con evangelizzazione di strada e un momento di preghiera interreligioso.

Ludobus. Promossa da Solidaunia e Fratelli della Stazione insieme a varie associazioni del territorio, la festa vera e propria è partita con l’animazione firmata Ludobus, dedicato ai bambini dai 3 anni in su, con giochi realizzati in legno e materiali di riciclo, attività che nasce dal progetto di animazione territoriale dell'Associazione Comunità Emmaus, con il supporto di educatori e volontari, delle Formiche Coraggiose.

Il libro. Via quindi al torneo di Calcio balilla e"In Bici a testa in giù" (edizioni fogliodivia), scritto da Valentina Depalma.. Un libro che porta alla scoperta del commercio equo e solidale e dell'economia alternativa, un racconto per accompagnare bambini e ragazzi a colazioni equo-solidali, avvicinandoli al consumo responsabile e consapevole e al rispetto dei diritti umani.

Musica e cucina. Ripresa l'associazione "Musica è... ", che ha allietato il pubblico con danze, melodie e culture d'oltrefrontiera. Durante l’appuntamento, inoltre, il Laboratorio di "Arte e Fotografia" a cura dell'indirizzo Grafica del Liceo Artistico Perugini, e l’Aperitivo Interculturale,: gustosi piatti da diverse parti del mondo (Punjab, Perù, Bulgaria, e altri Paesi) proposti dagli studenti dell' IIS Einaudi Grieco, guidati dal professor Mario Falco.sol

Cinema e live. L’intensa giornata è proseguita alle 19.30 con la proiezione del film realizzato durante il Laboratorio di cinematografia diretto dal regista indipendente Jean-Patrick Sablot. Dopo la premiazione dei vincitori dei tornei di calcio a 5 e calcio balilla, spazio alla musica con il concerto finale dei Kalifoo ground, band e laboratorio musicale. Formatasi all’indomani della strage di Castel Volturno, il 18 settembre 2008, la loro musica è nata per essere il megafono di un’intera comunità irregolare e sfruttata. La formazione è cambiata più volte negli anni, perché la band è l’espressione musicale di un progetto più ampio, che si impegna a creare spazi e occasioni d’espressione artistica in cui reinventare e stravolgere il concetto stesso di “clandestinità”.