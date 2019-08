I grifoni di Ascoli Satriano sono i più belli al mondo

Questa sera Vittorio Sgarbi torna ad Ascoli Satriano per parlare del futuro del Castello Ducale, la cui riaperturà è fissata per le 19. In un video pubblicato su Facebook il critico d'arta annuncia "grandi attività". E invita le persone a visitare la cittadina dei Monti Dauni: "Come non andare ad Ascoli Satriano, città dei più bei grifoni del mondo, tra le cose più belle delle antichità"