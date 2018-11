Giordano orgoglio di Foggia, che con la 'Fedora' mette la C maiuscola sulla Cultura: "Successo straordinario"

Un minuto di silenzio per ricordare le 67 vittime del crollo di viale Giotto, a seguire lo straordinario successo della Fedora, che in un Teatro Giordano gremito, ieri sera ha aperto ufficialmente la stagione lirica.

Dopo l'Andrea Chenier e Giove a Pompei, è andata in scena l'opera in tre atti su libretto di Arturo Colautti tratta dal dramma di Victorien Sardou, grazie alla quale il Comune di Foggia e l'assessorato alla Cultura, hanno confermato il processo di apertura e coinvolgimento del pubblico soprattutto attraverso il riconoscimento del Teatro quale epicentro culturale ed artistico del territorio.

Un vero capolavoro della lirica, una scelta strategica, importante e impegnativa, oltre che di grande prestigio dal punto di vista artistico. Un cast di assoluto valore, le numerose presenze foggiane e l'impeccabile esecuzione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio 'Umberto Giordano' e del 'Coro Lirico Pugliese'.

Quella di ieri sera è stata una nuova e importante tappa delle celebrazioni dedicate al Maestro, a quasi 120 anni esatti dalla prima assoluta avvenuta il 17 novembre 1898 al Teatro Lirico di Milano.

E questa mattina, il sindaco di Foggia Franco Landella, accompagnato dagli assessori alla Cultura Anna Paola Giuliani, alle Attività economiche Claudio Amorese, all’Avvocatura Sergio Cangelli, e da Enrico Sannoner, già direttore del Teatro comunale, ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato a Umberto Giordano, in occasione del 70° anniversario della morte del grande compositore avvenuta, appunto, il 12 novembre 1948.

La cerimonia annuale, introdotta sin dall’insediamento dell’Amministrazione in carica, è una delle numerose iniziative che il Comune sta organizzando per onorare la memoria di Giordano e divulgare la conoscenza della sua vita e delle sue opere anche nelle più giovani generazioni, in modo da diffondere la consapevolezza dell’importanza di un personaggio che ha scritto pagine fondamentali della storia della Musica Lirica, è noto in tutto il mondo e deve essere adeguatamente celebrato anche nella sua città natale.

"Siamo orgogliosi - ha commentato il sindaco di Foggia, Franco Landella - di aver collocato questo nuovo tassello nel mosaico del nostro impegno per la promozione della Cultura come strumento principale, scelto dall’Amministrazione, per promuovere il progresso morale e civile della comunità foggiana"