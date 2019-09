Affetta da sindrome rara, la piccola Sara si racconta in un libro: "Con tutto l'amore che so" è il suo inno alla vita

Isabella aveva un tumore quando è rimasta incinta di Sara. La piccola, venuta al mondo, fu subito operata e le sue speranze di vita ridotte a lumicino. Ma il miracolo si compì ed oggi Sara Angela Ciafardoni ha 14 anni e vive a Cerignola. Convive però con una sindrome molto rara: è affetta dalla sindrome della spina bifida con complicanze molto serie che la costringono a vivere su un letto, a fare terapie continue e a sottoporsi ad interventi abbastanza ravvicinati.

Eppure, nonostante il dolore e la malattia, Sara non ha smesso di essere un ragazzina di 14 anni, con i suoi sogni, i suoi amici, le sue passioni. Due in particolare, i libri e la scrittura. A queste si è sempre aggrappata in modo particolare andare oltre una quotidianità fatta di sofferenza, per viaggiare, seppur da un letto, e conoscere, immaginare. Vivere diversamente e intensamente. E’ una lettrice onnivora, recensisce di tutto. Ha aperto anche un blog che oggi conta 500mila contatti. E da poco ha scoperto gli audiolibri. Su instragram (lasarabooks) è attivissima e manifesta la sua passione per l’arte in generale, per le fotografie. La sorella fa da modella, il padre scatta. Il gusto e l’estro sono sopraffini.

In questi giorni è stato editato il suo nuovo libro, “Con tutto l’amore che so” (Edizioni Terra Santa), presentato venerdì sera a Cerignola, alla presenza dell’amministrazione comunale. Pagine intessute di fede ma anche di domande. "Un turbinio di emozioni" lo definisce Sara, "un inno alla libertà e all'amore nato dall'esigenza di narrare emozioni e di creare in modo silenzioso una piccola rivolta". "Non vi nascondo - che ho la speranza che ragazzi ed adulti abbiano la possibilità di leggerlo e ritrovarsi tra le righe che compongono la storia - scrive su instagram-. Magari davanti ad un camino. con un bel tè in mano e una copertina sulle gambe".

"Con tutto l'amore che so" parla del primo amore. La protagonista, Sofia, ha 15 anni ed è malata come Sara. Si innamora di Alan, che non sa neanche dell’esistenza della ragazza, eppure “popola ogni mio sogno”, dirà Sofia agli amici e ai familiari che l’attorniano e l’adorano. Pagine dunque di bellezza, sentimenti e speranze che vanno oltre la malattia, di adolescenza e innocenza, di una grande voglia di vivere.

Sara non era presente. Lei, sul suo profilo instagram, la spiega così: "Ho deciso fortemente di non esserci. Potevo farlo anche solo tramite un video o una conferenza skype come molti mi hanno consigliato, ma ho deciso altro perchè vorrei tanto che i protagonisti possano essere le emozioni di coloro che parteciperanno". "Lo seguirò da lontano, quell'evento ha la mia voce, ogni dettaglio è stato scelto da me con tanta cura. Solo una prensetazione-mostra simile avrebbe potuto rappresentarmi in modo così delicato e vero! Io farò mille passi indietro sperando che voi possiate farne altrettanti avanti".

Fino alle 20.00 di stasera, infatti, è anche possibile visitare la mostra degli scatti eslusivi e meravigliosi di Sara. A Palazzo Fornari, Cerignola.