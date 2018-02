Carnevale a Torremaggiore: bilancio positivo per le iniziative rivolte ai piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Attraverso il lavoro di programmazione costantemente attuato dall’Amministrazione comunale, abbiamo voluto offrire, in questi giorni, momenti ludici ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia in occasione del Carnevale. Siamo soddisfatti poiché era nostro obiettivo creare una importante possibilità per aprire ai bambini i luoghi della cultura, per diffondere le buone prassi della lettura e della frequentazione di una delle Biblioteche più belle della Capitanata”. E’ il commento dell’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione di Torremaggiore, Maria Pia Zifaro, in merito alle due iniziative che si sono svolte nel Castello Ducale della città dell’Alto Tavoliere nei giorni scorsi. “Le toppe di Arlecchino” a cura dell’associazione “LibereMenti” e “Mascher…arti” a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale, hanno allietato i piccoli con filastrocche, pantomime, indovinelli e tante storie legate al periodo carnevalesco che hanno fatto sorridere e divertire.