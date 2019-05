Conversazioni di storia locale: le cronache politiche daune dal primo Dopoguerra al Fascismo

Martedì 28 maggio 2019, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della sede della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, per il ciclo Conversazioni di Storia locale si terrà una conferenza intitolata “Cronache politiche daune dal primo Dopoguerra al Fascismo”.

La Conversazione si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione dei Monti Uniti, prof. Aldo Ligustro, mentre a relazionare sul tema sarà l’avv. Francesco Andretta.

Dopo Giuseppe Rosati, le famiglie tirolesi di Foggia e i ritratti di donne nelle cronache foggiane, questa volta l’avvocato Andretta, ex presidente della Fondazione e appassionato di vicende e personaggi storici di Foggia, si cimenterà nella ricostruzione degli eventi politici che hanno segnato la Capitanata tra la fine del primo conflitto mondiale e la marcia su Roma.