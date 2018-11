Viale Giotto, 19 anni dopo: Foggia ricorda le 67 vittime del crollo del palazzo

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale e l’Associazione dei Parenti delle Vittime organizzano una serie di manifestazioni di commemorazione dei 67 cittadini foggiani che persero la vita nel crollo del palazzo di Viale Giotto, l’11 novembre 1999. Il programma è arricchito da altri eventi, organizzati dall'Associazione - Pompieri - Volontariato e Protezione Civile "A: Gramazio " di Foggia , patrocinate dal Comune di Foggia e condivise con il Comitato Famigliari delle Vittime di Viale Giotto.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti.

Venerdì 9 e sabato 10 novembre

ore 9-11 Sala Rosa - Palazzetto dell’Arte. Momento di riflessione e di ricordo delle 67 vittime del crollo con la partecipazione delle Scuole - organizzato dall’APS “Gocce di pensiero”.

Sabato 10 novembre

- ore 16.30 Passeggiata in bici con partenza dal pronao Villa Comunale; percorrerà Via Lanza , Piazza Giordano, C.so Cairoli, P.zza XX settembre, Corso garibaldi, Via Vittime Civili , Viale Candelaro Viale Giotto e arriverà per le 18.00 in Piazza della Memoria per l'accensione del trespolo che brillerà tutta la notte durante le ore che si consumò il tragico evento. Evento organizzato dall’Associazione Pompieri – Volontariato Protezione civile Foggia.

- ore 18 Viale Giotto - “Parco della Memoria”: Momento di preghiera benedizione e deposizione corona d’alloro da parte dell’Amministrazione comunale. Organizzazione: Associazione Parenti delle Vittime e Comune di Foggia.

Domenica 11 novembre

- ore 10.30 Cimitero - Benedizione e deposizione corona dell’Amministrazione comunale - presso la Cappella “vittime crollo viale Giotto”. A cura del Comune di Foggia.

- ore 11-13 Parcocittà - Momenti di riflessione e di ricordo per le 67 vittime – organizzato dall’Associazione “Gocce di pensiero”

- ore 18 Chiesa Sacro Cuore - Celebrazione Santa Messa a suffragio delle 67 vittime del tragico crollo. A cura dell’ Associazione Parenti delle Vittime

Giovedì 15 novembre

- ore 20.30 Campo FIGC, Via De Petra – Partita amichevole in ricordo delle vittime, che vedrà in campo una rappresentativa del Foggia Calcio e ed una squadra composta da rappresentanti Volontari delle Associazioni di Volontariato della Protezione civile operanti sul territorio di Foggia: Volontari dell'Associazione Pompieri Volontariato e Protezione Civile " A.Gramazio " Foggia; Volontari dell'Associazione ANFI Associazione Nazionale Finanzieri di Foggia; Volontari dell'Associazione Radio Club Marconi di Foggia; Volontari dell'Associazione C.I.S.A. di Foggia; Volontari dell'Associazione Era Ambiente di Foggia; Volontari dell'Associazione I Falchi di Foggia; Volontari dell'Associazione ANC Associazione Nazionale Carabinieri di Foggia;

L'ingresso è gratuito per tutti per ricordare. Evento organizzato dall’Associazione Pompieri –Volontariato Protezione civile Foggia.