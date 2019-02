Carnevale con Cristina D'Avena: Apricena pronta a cantare le più belle sigle dei cartoni animati

Sta prendendo forma la settima edizione del Carnevale Apricenese. Nel 2013 gli amici dell'Associazione Movidaunia Apricenacon il consigliere Ivan Augelli chiesero al Sindaco Antonio Potenza di realizzare una sfilata di carri allegorici. Fu una grande manifestazione che si è ripetuta tutti gli anni a seguire con risultati eccellenti e ricadute positive per la città. La collaborazione tra il Comune di Apricena, Movidaunia, La Città che vogliamo e imprenditori è cresciuta molto e per questa edizione ha permesso di portare qui la famosa cantante Cristina D'Avena, le cui origini sono proprio di Apricena.

"Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti in questi anni con il Carnevale Apricenese " - dichiara il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Anna Maria Torelli - "una manifestazione che cresce di anno in anno e porta migliaia di persone nelle nostre strade, con ricadute positive anche dal punto di vista economico per la nostra città. Con Cristina D'Avena vogliamo fare un regalo ai più piccoli ma anche agli adulti per cantare insieme le canzoni di oggi e di ieri che hanno fatto la storia dei cartoni animati " - conclude Torelli.

"Ringraziamo l'Amministrazione per la vicinanza mostrataci in questi anni" - dichiara Ciro Violano, presidente di MOVIDAUNIA - "abbiamo realizzato, con un lavoro di squadra fantastico, qualcosa di straordinario per Apricena, che sta facendo parlare bene di noi fuori dai nostri confini. Senza la nostra caparbietà e del Sindaco in primis, non avremmo potuto raggiungere questi risultati. Vogliamo continuare a migliorare la manifestazione e contiamo sulla collaborazione di tutti" - conclude Violano.

"La settima edizione del Carnevale Apricenese è alle porte" - dichiara il Sindaco Antonio Potenza - "pertanto invito tutta la cittadinanza a vivere con serenità e divertimento queste giornate programmate. Desidero ringraziare a nome di tutta la città le Associazioni MOVIDAUNIA, promotore storico del Carnevale, La Città che Vogliamo, Elementi Creativi Apricenesi, l'assessorato alla cultura, gli imprenditori, i volontari e tutti coloro i quali nelle più svariate forme stanno permettendo questa gran bella manifestazione. Vi aspettiamo domenica 24 febbraio per la prima giornata di sfilate e per il grande concerto di CRISTINA a cui daremo un riconoscimento da parte della nostra Comunità" - conclude il Sindaco.