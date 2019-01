Voilà, Cristiano Malgioglio a Foggia: il cantautore ospite all’Histoire

Grande evento in programma sabato 19 gennaio all’Histoire. Ospite speciale della serata sarà Cristiano Malgioglio. Cantautore navigato, autore di canzoni (per grandi interpreti come Giuni Russo, Mina, Milva, Patty Pravo, Iva Zanicchi o Ornella Vanoni) che hanno fatto la storia della musica (Da ‘Ancora ancora ancora’ a ‘L’Angelo Azzurro’, da ‘Gelato al cioccolato’ a ‘Cocktail d’amore’, fino a ‘Sbucciami’ e ‘Mi sono innamorato di tuo marito’. Parallelamente alla carriera di musicista, da alcuni anni Malgioglio è diventato celebre anche per le sue numerose apparizioni in televisione, come opinionista e come concorrente nell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip.

Appuntamento a partire dalle ore 22. A seguire, a mezzanotte, open disco con il dj set a cura di Gianpaolo Schiraldi, Denis Ricciardi, Davide Grazioli. Voice Antonio Di Pierro.