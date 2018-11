Le foggiane 'Egiziana' e 'Harmony' vincono la tappa pugliese del talent show 'Crea Bellezza'

L’11 novembre presso il Centro Polifunzionale di Lesina si è tenuta la selezione regionale del talent show 'Crea Bellezza' organizzato dalla CNA (Confederazione Nazionale Artigiani).

Il tema scelto per dell’evento era il Cinema e le scuole L’Egiziana Scuola per Parrucchieri e Harmony Scuola & Accademia per Estetiste presenti a San Severo e Foggia, hanno proposto con i loro due team due personaggi d’eccezione: la delfina di Francia "Maria Antonietta" ispirata al film del 2006 con interprete la bellissima Kirsten Dunst, e "Esmeralda" dal film d'animazione Disney "Il Gobbo di Notre Dame".

La maestria nel riprodurre dettagliatamente le caratteristiche fisiche del personaggio di Maria Antonietta, hanno permesso al team composto da Katya Silvestri (Stylist L'Egiziana) e Ivana Mininno (Make up Artist Harmony) di sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi il I posto indiscusso.

Il parere della giuria composta di quattro personaggi di spicco della CNA ha aggiudicato la vittoria con parere unanime. La soddisfazione e l'orgoglio per la tenacia e il duro lavoro delle collaboratrici delle scuole è immenso.

Il 17 dicembre il team vincente sarà presente alle finali nazionali del concorso che si terranno a Roma, rappresentando orgogliosi la Capitanata e le sue eccellenze. "Con stima e orgoglio, la direzione delle scuole composta dalle imprenditrici di San Severo Brenda e Alexa Li Quadri rispettivamente General Manager e Direttrice delle scuole, Denis Settanni Vice Direttore L’Egziana e il Direttore Artistico de L’Egiziana Nico Li Quadri, augurano un grande in bocca al lupo alle partecipanti per la prossima decisiva tappa".