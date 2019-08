Al Coworking Artefacendo nasce To.do. school, la prima scuola digitale del Gargano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

InnovAttiva e MooLab lanciano, all'interno del COWorking Artefacendo, TO.DO. School un progetto formativo incentrato su processo creativo, graphic design e digital marketing. TO.DO. School è orientata all’apprendimento e all’accompagnamento alla applicazione pratica di quanto appreso.

É proprio questa propensione al “fare” che ha spinto i due founder, Toni Augello e Donato Turano, a chiamare così il nuovo progetto. In linea con il lavoro svolto dai promotori negli ultimi dieci anni, TO.DO. School propone a enti, aziende e freelance un percorso formativo che spazierà dai temi della grafica pubblicitaria a quelli, attualissimi, del digital marketing, attraverso full immersion tenute da docenti esperti, con consolidata esperienza sul campo. Il percorso condurrà i partecipanti, passo dopo passo, ad acquisire e usare strumenti e strategie utili per sviluppare progetti personali o quelli dei propri clienti. Lo “step autunnale” sarà articolato in tre incontri: lunedì 30 settembre To.Do. Creative con Enzo Cref, per esplorare il processo creativo e i fondamentali di design grafico; lunedì 14 ottobre To.Do. Strategy con Fabio La Torre, per acquisire le strategie minime per un marketing efficace; lunedì 18 novembre To.Do. Storytelling con Toni Augello, per capire come creare contenuti in grado di attirare l'attenzione del pubblico e generare conversioni.

Ad arricchire il percorso di TO.DO. School, sempre all'interno del COWorking Artefacendo, ci sarà anche il format “Storie di successo”, in cui professionisti del digital racconteranno le proprie storie, condividendo con i partecipanti strategie, aneddoti e curiosità. Primo appuntamento fissato per venerdì 13 settembre, ore 19.00, e affidato all’art director e visual designer, Gianluca Di Santo. Info e adesioni al 366.9404991 – 392.0858181 mail: coworking@artefacendo.it www.artefacendo.it