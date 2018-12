Countdown Lab e apertura casa Babbo Natale

Arrivata alla sua quarta edizione, tornano i laboratori pù attesi dell'anno. Riapre la casa di Babbo Natale e dei suoi laboriosi elfi con un laboratorio speciale.

Già, infatti Babbo Natale desidera costruire un calendario dell'Avvento uguale al suo simpatico faccione e pronto per essere portato a casa. Ma non è tutto. Sarà presente in casa per complimentarsi con i bimbi più laboriosi. E se lo saranno tutti? Beh, allora regalerà loro un gustosissimo zucchero filato.



Laboratorio rivolto ai bambini dai 3 anni.

Il costo del laboratorio è pari a 10 euro. La quota comprende il materiale creativo, la visita alla casa, l'incontro con Babbo natale e uno zucchero filato.

Prenotazione obblibatoria con saldo anticipato.

Info 3298089636