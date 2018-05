A Lucera ‘Corti in opera’, la due giorni dedicata al cinema breve

“Corti in Opera” è la prima edizione del Festival di cortometraggi in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno al Cineteatro dell’Opera di Lucera. Il Festival - realizzato con il sostegno della Regione Puglia e organizzato dal Cineteatro dell’Opera - si propone di offrire a tutti gli amanti della settima arte, e in particolare agli appassionati del cinema breve, una selezione dei migliori cortometraggi prodotti in Italia tra il 2017 e la prima parte del 2018, senza preclusioni di generi, e con un’attenzione particolare alle opere di autori pugliesi o ambientate nel nostro territorio. I corti selezionati dalla direzione artistica sono “Amina” di Luciano Toriello, “Bismillah” di Alessandro Grande, “Casa d’altri” di Gianni Amelio, “Il dottore dei pesci” di Susanna Della Sala, “La giornata” di Pippo Mezzapesa e “Moby Dick” di Nicola Sorcinelli.

Una due giorni intensa, impreziosita dal concerto dei Saraabà (feat. Luca Rossi e Rione Junno), autori della colonna sonora del corto “Amina”, e dalla degustazione “Capitanata Food&Wine” a cura di Terre e Gusti. L’ingresso agli eventi in programma l’8 e il 9 giugno è libero fino ad esaurimento posti. Il Festival sarà preceduto, mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, da “Corti in Opera Young”, una sezione collaterale dedicata alle scuole della città di Lucera, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al cinema e sensibilizzare tutti gli studenti a temi di fondamentale importanza nel percorso di crescita.

Per gli alunni delle scuole elementari è in programma una Retrospettiva Pixar, cui seguirà l’iniziativa gastronomica “Mani in pasta e orecchiette spalancate”. Per gli alunni delle scuole medie e superiori verranno, invece, proiettati “Amina” di Luciano Toriello e “Stronger” di Antonio Petruccelli. A seguire, il dibattito con i registi. La direzione artistica di “Corti in Opera” è a cura di Marco Torinello, la direzione organizzativa è affidata a Gianni Finizio. https://www.facebook.com/cortinopera/