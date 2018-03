Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La realtà è come la raccontiamo. E, oggi più che mai, è indispensabile possedere gli strumenti per raccontare al meglio le nostre storie. Il tema è così sentito da spingere la web school InnovAttiva ad organizzare il terzo corso di storytelling. Appuntamento per tutti gli interessati a “Storytelling, identità in rete” fissato per i 4 mercoledì di aprile, ore 18.00, presso i Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo. Iscrizioni entro sabato 31 marzo.

Il corso nasce per approfondire i temi del racconto consapevole sui social e sul web in generale. Quattro appuntamenti alla scoperta dei mondi narrativi possibili, degli strumenti e dei metodi idonei per raccontare on line sé stessi, la propria azienda e il proprio brand, o più in generale le proprie attività o passioni, e farlo nel migliore dei modi. Gli scenari del racconto di sé e della propria attività professionale sono in continua evoluzione. Oggi più che mai è indispensabile approfondire la loro conoscenza e acquisire maggiore padronanza degli strumenti attraverso i quali facciamo arrivare agli altri la nostra immagine, la nostra identità, la nostra storia. Quando non raccontiamo la nostra storia in modo adeguato causiamo effetti opposti a quelli sperati. A tenere il corso Toni Augello, blogger, scrittore, founder di InnovAttiva, scuola non convenzionale di cultura digitale, project manager e responsabile della comunicazione dei Laboratori Urbani Artefacendo. www.innovattiva.com Info e adesioni al 3669404991