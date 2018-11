A Foggia un corso di scrittura creativa con Massimiliano Scrocchia

L'autore Massimiliano Scrocchia, premiato finalista a Segretissimo Mondadori 2016 e allo Zingarelli 2017, terrà il suo corso di scrittura creativa presso la Mondadori Store di C.so Roma, 15 a Foggia. Il corso avrà la forma del laboratorio, per cui l'autore insegnerà le tecniche avanzate per scrivere il vostro racconto. Verrà analizzato il dialogo, la descrizione, la riscrittura, l'editing ed altro. Alla fine del corso si avrà l'occasione di notare i propri errori nella stesura del testo. Gli incontri saranno due a settimana, per un totale di dieci lezioni. Ovviamente, qualora ve ne fosse bisogno, ci sarà la sospensione per le vacanze di Natale. Massimiliano Scrocchia ha scritto per il teatro il brano pluripremiato Bianco come il nero. E' l'autore di Dalla parte del moscerino.

Info. e contatti massimiliano.scrocchia@virgilio.it 3384649846