Come raccogliere i funghi: alla biblioteca comunale di San Marco in Lamis il corso di formazione organizzato dall'U.M.I.

E’ opportuno richiamare l’attenzione della popolazione sulla necessità di evitare di consumare funghi che non siano ben conosciuti o che non siano stati preventivamente controllati gratuitamente da micologi esperti

E’ indispensabile infatti sapere come raccogliere correttamente i funghi e individuare i non commestibili, tossici e velenosi mortali, alcune informazioni, le regole da rispettare, e infine qualche suggerimento per sapere come raccoglierli in sicurezza.

Nei giorni 27/28/29 Aprile, presso la biblioteca comunale del Comune di San Marco in Lamis l'Associazione U.M.I. Gruppi di Ricerca Micologica Puglia, organizza un Corso di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di frequenza utile per acquisire il permesso alla raccolta dei funghi epigei freschi.