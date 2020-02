A Lucera il corso di potatura dell'olivo a vaso policonico

Il corso di potatura dell’olivo a vaso policonico è organizzato dall’agriturismo “Masseria Labella” di Lucera. Si svolgerà sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, dalle 9 alle ore 18. E' prevista una pausa pranzo fornita dalla Masseria La Bella. ll docente è il dottore agronomo Rosati Dante, funzionario Arsarp della Regione Molise. Il vaso policonico è uno dei sistemi d'allevamento più diffusi per l'olivo. La struttura consiste in una forma espansa in volume e aperta al centro, con chioma costituita da 3-4 unità distinte di forma irregolarmente conica. La tipologia sostituisce il vecchio vaso classico perché abbrevia i tempi di entrata in produzione, riduce i costi della raccolta e ottimizza l'illuminazione della chioma. Il costo di iscrizione al corso è di 60 euro a persona e include due pranzi a sacco e la copertura assicurativa. Le lezioni si terranno nell’agro di Lucera.