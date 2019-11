Dal disagio al riscatto sociale, per 15 donne foggiane comincia una nuova vita: ecco il corso di pane e pasticceria

Favorire l’apprendimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro sì da consentire alle donne in stato di disagio sociale di riscattarsi da una condizione di soggiacenza psicologica ed economica. Sono questi gli obiettivi del nuovo corso di formazione per “Operatrice per la lavorazione dei prodotti da forno e di pasticceria” promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, Antonietta Colasanto, in collaborazione con ‘Donne Impresa’ di Confartigianato Foggia, che sarà presentato venerdì 8 novembre 2019, alle ore 11.30, nella Sala Giunta di Palazzo Dogana, alla presenza, tra gli altri, della Consigliera nazionale di Parità, Franca Bagni Cipriani.

Il corso è stato destinato a 15 allieve e rientra nel Programma sviluppato di concerto con la Confartigianato “Io non mollo – Capitanata” che punta a sostenere le donne della provincia di Foggia che vivono una condizione di disagio attraverso la formazione per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche, sviluppando capacità organizzative, di leadership e di gestione delle risorse umane per poter agire ed operare strategicamente nel mercato. “Ma soprattutto per supportare l’acquisizione di autostima per facilitare il riscatto da una condizione di violenza e di disagio sociale” sostiene Antonietta Colasanto, che rimarca come la formazione sia uno strumento efficace a sostegno delle Pari opportunità.

L’idea progettuale nasce anche dall’esperienza di Confartigianato che attraverso “Donna Impresa” promuove e sostiene politiche di genere per lo sviluppo dell’auto imprenditoria al femminile sul territorio.

L’Addetto pasticciere o panettiere è una figura professionale sempre più richiesta dal mercato. Alla conferenza stampa parteciperanno anche le aziende locali coinvolte nel progetto.