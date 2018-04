Nei giorni 12-13 e 14 aprile, presso il Rifugio Sfilzi (strada per la Foresta Umbra) l'Associazione U.M.I. Gruppi di Ricerca Micologica Puglia, organizza un Corso di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di frequenza utile per acquisire il permesso alla raccolta dei funghi epigei freschi.