A Foggia il Corso di Formazione Nutrizione e Integrazione dello Sport

Si terrà sabato 27 e domenica 28 gennaio presso la sede del Coni di Foggia, il Corso di Formazione Nutrizione e Integrazione dello Sport, organizzato dall'Asd Sport e Benessere, con il patrocinio dell'A.S.C., Il comitato regionale del Coni e la Fiefs.

Docenti del corso saranno il dott. Atanasio De Meo (Farmacista, Dottore in scienze del Fitness, Specialista in Nutrizione e Integrazione Sportiva) e il dott. Francesco Delvino (Medico, diplomato in Scienze Motorie, Personal Trainer Issa, Educatore Alimentare e Medicina Anti Age).

Info e contatti

Email: sport.alimentazione@libero.it

Tel. 392 3246132