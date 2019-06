Corso di formazione per cacciatori di selezione abilitati al prelievo degli Ungulati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Commissario Straordinario dell’A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia, nella persona di Domenico Guerra, con delibera n. 10 del 15 aprile 2019 ha reso pubblico il bando per l’abilitazione di Selecacciatore per la gestione degli ungulati.

Il Corso è stato favorevolmente accolto dalle associazioni venatorie e ambientaliste della Provincia di Foggia, rafforzato dall’autorizzazione e nel rispetto delle Linee guida dall’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) e con l’autorizzazione della Regione Puglia. Il Corso è stato organizzato dal Responsabile di Posizione organizzativa Rag. Giuseppe Veneziani, articolato in quattro fine settimana per 92 ore complessivi per la gestione e la selezione del prelievo venatorio delle seguenti specie: Cinghiale, Daino, Capriolo, Muflone e Cervo.

Il Responsabile P.O. Rag. Giuseppe Veneziani afferma che il selecacciatore: è un cacciatore “speciale” con titoli e autorizzazioni “speciali”, che consentono di dare un prezioso contributo al mantenimento dell’ecosistema. Al Corso hanno partecipato 64 cacciatori provenienti dalla Provincia di Foggia, Bari e BAT, di cui hanno conseguito l’abilitazione 59 cacciatori all’esame finale svolto il 09 maggio c.a.. Le materie del Corso sono state: Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di presenza, habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni, tipologie e metodi di censimento dell’età dei soggetti abbattuti, stima dell’età dall’analisi delle mandibole. L’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia, con il conseguimento dell’abilitazione dei selecacciatori potrà iniziare a dare un aiuto a tutti quei agricoltori che hanno problemi con gli ungulati nelle loro proprietà, creando vari danni alle colture agricole.

Il Commissario Straordinario P.a. Domenico Guerra