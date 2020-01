Corso di amministratore condominiale a San Severo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'A.L.A.C. di Foggia (associazione liberi amministratori condominiali, senza scopo di lucro), organizza per la prima volta a San Severo presso lop studio dell'Avv. Antonio Antonelli, Via Lecce 77 San Severo, sede distaccata di San Severo, il 28° corso abilitante all'esercizio dell'amministrazione condominiale.

Un'ottima opportunità per entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Al termine del corso verrà rilasciato attestato ai fini dell'esercizio della professione di amministratore, in regola con i crediti formativi dell'anno in corso. Le info ed i contatti sono nella locandina allegata. Cordiali saluti. Avv. Antonio Antonelli