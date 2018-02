Cultura digitale e cervelli in fuga si incontrano ad artefacendo: al via un nuovo corso di InnovAttiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Giovedì 1 marzo partirà presso i Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo il corso “Come fare pubblicità con Facebook Ads” proposto dal team di Innovattiva. Il percorso formativo proseguirà per un totale di 4 appuntamenti con cadenza settimanale: 1, 8, 15 e 22 marzo. Il corso offrirà una panoramica sulle migliori strategie di comunicazione, con un occhio attento alle modalità di promozione pubblicitaria che Facebook, il social network con il più alto numero di utenti iscritti al mondo, propone alle aziende e a chi lavora nel campo del social media marketing. Al corso si approfondirà la conoscenza dell’algoritmo di Facebook. Come creare inserzioni efficaci per trovare nuovi clienti.

Come individuare il pubblico giusto per la tua pubblicità. Come raggiungere i risultati che desideri. “Come fare pubblicità con Facebook Ads” sarà tenuto dalla Marketing Manager Giorgia Micaela Draisci. Laureata in Economia Aziendale e specializzata in General Management, Luxury and Fashion alla Luiss Guido Carli di Roma, ha ampliato le sue competenze digitali con il Master in Social Media Marketing della Ninja Academy, vincendo come team leader la Ninja Social Factory 2016 in collaborazione con il team marketing di Ceres. Recentemente protagonista di una intensa intervista su Capitanata Chiama (www.capitanatachiama.it), Giorgia realizza anche il sogno di quest’altro progetto nato in casa Artefacendo: creare una rete collaborativa tra cervelli in fuga e territorio di riferimento. Info e adesioni al corso al 328 3398777, o sui nostri account social Facebook e Instagram o tramite la pagina contatti su www.innovattiva.com