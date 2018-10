Corso Clown a Foggia organizzato dall’associazione Mama Heyoka

Il 23-24-25 Novembre a Foggia, in Italia, l’associazione Mama Heyoka organizza un laboratorio intensivo multidisciplinare a base di teatro, musica, danza e pittura che si svolgerà presso i locali del Centro Polivalente Aperto ai minori Casa del Giovane.

Secondo le parole dei docenti: … «Ci avviciniamo al mondo clown attraverso la musica, il canto e il training energetico. Rompiamo blocchi corporali e mentali con la danza spontanea. Con la riscoperta degli aspetti ludici della personalità, l’accettazione di noi stessi e delle nostre paure, risvegliamo il bambino interiore.

Linee guida per far crescere ed evolvere il tuo clown e la tua persona…». Attraverso varie tecniche che evadono dal specifico mondo dell’arte, si lavorerà alla ricerca del proprio clown interiore, della propria "commedia essenziale", al di fuori del convenzionalismo psicosociale.

L’associazione Mama Heyoka nasce dall'incontro di tre personalità provenienti da varie discipline artistiche (teatro, circo contemporaneo, musica, poesia, danza, pittura) che condividono un interesse comune intorno alla figura del clown, sia a livello artistico che a livello di vita.

Per noi… «Il clown è più uno stile teatrale, che un naso rosso e un make-up; più un modo di vita e una filosofia, che una routine eccentrica ed esuberante. Crediamo fermamente che il pagliaccio sia un grande strumento di trasformazione sociale e personale ed è così che lo sviluppiamo e lo viviamo nella nostra vita. Vivendo nella vulnerabilità, nel fallimento e nella sperimentazione del mondo da bambino, può permettersi di essere reale e trasparente. Crediamo inoltre che contribuisca a valori totalmente discordanti da quelli predominanti nel nostro periodo storico».

Una filosofia legata all'autenticità dell'essere, con la possibilità di mostrare agli altri se stessi, accettare luci e ombre e usare le risorse acquisite per approfondire la nostra personalità a tutti i livelli della vita e della scena. Vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il mondo e noi stessi, attraverso la creazione di laboratori di arte creativa che aiutino a facilitare i processi di scambio tra le persone.

«Un viaggio di ritorno alle risorse espressive primarie, per sperimentare e accettarci in tutte le sfumature comunicative umane, partendo dalla riscoperta di essere noi stessi per mostrarci al mondo nella nostra completa bellezza e autenticità».

Un’esperienza adatta a tutti.

Per info e Iscrizioni

Marco Vignone

Tel: 3346063368

Mail: info@mamaheyoka.com