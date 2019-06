A Foggia un corso base di fotografia organizzato dall'Associazione "Parole Contrarie"

L’Associazione Parole Contrarie in collaborazione con Techniqua organizza un corso fotografico rivolto a tutti coloro che volessero apprendere gli elementi basilari della tecnica e del linguaggio fotografico.



Il percorso è aperto a tutti, di qualsiasi età ed esperienza, e sarà finalizzato ad una mostra presso l’Associazione Parole Contrarie.



Dopo la prima entusiasmante avventura con la led pictures per scoprire le luci di una Foggia notturna e ritrarre noi stessi come non ci siamo mai visti, proveremo ad esplorare il merge fotografico, applicato ai panorami e alla figura umana intera.



DATE

Giovedì 13 giugno - 18.30/20.30

Presentazione Corso.

Trasparenze e riflessi.



Domenica 16 giugno - 9.00/15.00

Uscita fotografica.

Photomerge e macrofotografia.



Giovedì 20 giugno - 18.30/20.30

Editing



Giovedì 27 giugno - 18.30/20.30

Editing



Sabato 29 giugno - 20.00/21.30

Allestimento e inaugurazione mostra



FACILITATORI

Francesca Giuliani +39 366 1663112

Lino Mocerino +39 380 4781464

Email: info@techniqua.it



Il corso è rivolto ai soci, il contributo di partecipazione è di 40 euro

Massimo 12 partecipanti



INFORMAZIONI

Associazione Parole Contrarie

Via Dante Alighieri 5, Foggia [FG]

Tel: +39 389 4317806

Email: info@associazioneparolecontrarie.it



SUI FACILITATORI

Semiosphera è un sodalizio artistico collegato alle tecnologie dei nuovi media. Forniti di differenti background, Lino Mocerino and Francesca Giuliani hanno cominciato nel 2013 una serie di collaborazioni artistiche. Il loro segreto consiste nel mettere insieme piccoli inconciliabili tratti. Che in qualche modo funzionano.



Francesca Giuliani,

28 anni, ha un passato da Craft Designer, una laurea specialistica in Graphic Design, Premi Abbado, pubblicazioni e videoproiezioni negli States. Con euritmica continuità si presta all'arte di Tersicore e dal 2013 ha gli occhi spalancati sulle diverse possibilità della Performance Art, osando approcci atipici nel videomaking. Appassionata di Imagery Design è Technical Consultant presso il GAL Gargano.



Lino Mocerino,

51 anni, Cross-Media Designer dal 1997 è laureato in Nuove Tecnologie dell'Arte, con una specialistica in Graphic Design.

Si ostina ad ascoltare sperimentazione elettronica e si appassiona ad impossibili letture di filosofia della tecnologia e di archeologia dei nuovi media. È docente di Grafica e Multimedia presso l’Area Science Park di Trieste.



SULL'ASSOCIAZIONE

"Parole Contrarie" è un'Associazione di Promozione Sociale che nasce a Foggia per dare spazio al mondo dei giovani, ed in particolare a quello degli adolescenti e delle loro figure di riferimento, attraverso attività culturali, sociali, educative e psicologiche. Progetto centrale dell'Associazione è lo sportello Adolescenti Foggia, coordinato dallo psicologo dottore Alessio Tortorella.