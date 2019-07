A Mattinata la corsa dei colori, l'evento più allegro e colorato dell'estate

Manca meno di un mese al Festival dei Colori e l’attesissima “Corsa dei Colori del Gargano” certamente farà tappa a Mattinata domenica 28 luglio. Una corsa amatoriale, per tutta la famiglia, a cui possono partecipare “atleti” dai 2 agli 80 anni. La corsa, nello specifico, richiama i colori principali delle eccellenze della nostra terra: il Giallo dei formaggi e del limoncino del Gargano; il Verde dell’olio d’oliva; l’Arancio degli agrumi; il Rosso della Tarantella; il Viola delle Orchidee; il Blu del Mare.

Durante il percorso dell’allegra gara saranno allestiti punti di colore, in cui saranno lanciate polveri colorate, prodotte con sostanze naturali al 100%. Non ci saranno vincitori o tempi ufficiali, l’importante è arrivare al traguardo colorati e divertiti. All’arrivo, si festeggerà tutti insieme colorati come un Arcobaleno, a ritmo di musica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione alla pagina facebook Circolo Ricreativo Culturale Oasis oppure a circolooasis@tiscali.it.